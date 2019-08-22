Владимир Путин встретится с Сергеем Цивилевым накануне Дня шахтера
В четверг, 22 августа, президент России Владимир Путин встретится с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
- В преддверии Дня шахтера Владимир Путин встретится с руководителями угледобывающих регионов Российской Федерации, в число которых входят Кемеровская и Новосибирская области, республики Саха и Хакасия, Красноярский и Забайкальский край, - говорится в сообщении.
В Кремле отметили, что президент обсудит с участниками встречи текущую ситуацию в угольной отрасли, а также – стратегию ее развития до 2035 года.
Также известно, что в беседе будут участвовать заместитель председателя правительства Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак, министр транспорта Евгений Дитрих, генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров.
ИСТОЧНИК KP.RU