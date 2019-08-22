Владимир Путин встретится с Сергеем Цивилевым накануне Дня шахтера

СЕГОДНЯ 07:37 2019-08-22T07:37:51+03:00

На встрече будут обсуждаться вопросы развития угольной отрасли страны Фото: kremlin.ru

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля

Изменить размер текста: A A

В четверг, 22 августа, президент России Владимир Путин встретится с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

- В преддверии Дня шахтера Владимир Путин встретится с руководителями угледобывающих регионов Российской Федерации, в число которых входят Кемеровская и Новосибирская области, республики Саха и Хакасия, Красноярский и Забайкальский край, - говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что президент обсудит с участниками встречи текущую ситуацию в угольной отрасли, а также – стратегию ее развития до 2035 года.

Также известно, что в беседе будут участвовать заместитель председателя правительства Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак, министр транспорта Евгений Дитрих, генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

ИСТОЧНИК KP.RU