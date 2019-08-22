Кузбасские хирурги успешно удалили опухоль мозга по редкой методике

СЕГОДНЯ 10:22 2019-08-22T10:49:12+03:00

После операции пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке Фото: КОМИАЦ

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В Кузбассе хирурги освоили редкую методику удаления опухоли головного мозга. Операция потребовалась 28-летней кемеровчанке.

В областную больницу имени Беляева обратилась жительница областного центра. Она рассказала, что несколько лет ее состояние ухудшается, мучают головные боли и обмороки, а в последние месяцы появились приступы эпилепсии.

Результаты МРТ показали, что у женщины опухоль глубинных отделов височной доли - этим объясняются участившиеся приступы и обмороки. Поскольку такое расположение опухоли встречается крайне редко, операцию нужно делать с применением специальной техники. Ею владеют далеко не все нейрохирурги.

- Врачи нашего отделения прошли обучение, принимали участие в мастер-классе одного из ведущих нейрохирургов планеты, - говорит заведующий нейрохирургическим отделением Егор Колотов. - Единственным способом спасти девушку была операция. Любое волнение могло спровоцировать очередной эпилептический припадок. Даже утром накануне хирургического вмешательства случился еще один приступ.

По данным КОМИАЦ, сложная операция по удалению миндалевидного тела с хвостом гиппокампа прошла успешно. Сейчас 28-летняя пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

ИСТОЧНИК KP.RU