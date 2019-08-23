2019-08-23T10:30:15+03:00
Общество

Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем шахтера

Горнякам глава региона пожелал здоровья и горняцкой удачи
Екатерина РОМАНОВА
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Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем шахтера. ФОТО: vk.com, личная страница Сергея Цивилева.Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем шахтера. ФОТО: vk.com, личная страница Сергея Цивилева.
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Губернатор Кузбасса Сеогей Цивилев поздравил горняков и всех причастных к празднику с Днем шахтера. Теплые слова благодарности сказал он и жителям Гурьевского района, ставшего центром празднования.

В 2019 году центром празднования областного Дня шахтера стал Гурьевский район. Как отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, гурьяне отлично подготовились к празднику: им удалось создать в городе атмосферу 50-х годов — такая стилистика праздника. Также Сергей Цивилев отметил, что труд горняков – это основа экономики Кузбассе, главного угледобывающего региона России. Губернатор выразил уверенность в том, что совместными усилиями Кузбасс может выйти в лидеры по всем показателям и, прежде всего, по качеству жизни.

- От имени всех кузбассовцев поздравляю с праздником всех, кто причастен к горняцкой работе! Мы благодарны вам за трудовые победы, за верность выбранной профессии, за свет и тепло, которые вы дарите людям, - написал на своей странице в соцсетях Сергей Цивилев. - Желаю вам богатых угольных пластов и большой горняцкой удачи! Здоровья, счастья и благополучия – вам и вашим семьям!

ИСТОЧНИК KP.RU

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