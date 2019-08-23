2019-08-23T13:24:04+03:00
Общество

В Кузбассе несовершеннолетние осужденные побывали на разрезе

Экскурсии провели накануне Дня Шахтера
ЯНА ПОПОВА
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В Кузбассе несовершеннолетние осужденные побывали на разрезе. ФОТО: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.В Кузбассе несовершеннолетние осужденные побывали на разрезе. ФОТО: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.
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В рамках всероссийской акции «Десятилетие детства» и в преддверии Дня Шахтера несовершеннолетние осужденные, отбывающие наказание, посетили один из кузбасских разрезов.

Ребята побывали на смотровой площадке угольного предприятия, что недалеко от Кемерова. Там они увидели работу БелАЗов, экскаваторов и другого горнотранспортного оборудования. Экскурсовод рассказал детям о тонкостях работы горняков и принципах взрывных работ. Особенно гостей заинтересовал механизм погрузки и отгрузки породы при помощи БелАЗа и железнодорожного транспорта. А также заработная плата сотрудников. Увидев разрез своими глазами, трудные подростки поняли, что хотят стать шахтерами или машинистами экскаваторов.

Завершилась экскурсия выставкой тяжелой горной техники, которая ранее работала на разрезе.

– Проживая в угольном крае, мы даже не догадывались о сложном, но интересном труде горняков, шахтеров и других сотрудников угледобывающей отрасли. Не знали, что так много техники нужно, чтобы добыть несколько тонн угля, – поделились впечатлениями ребята.

ИСТОЧНИК KP.RU

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