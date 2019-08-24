Не звонит два месяца: в Кузбассе пропал 36-летний мужчина
Полиция Анжеро-Судженска разыскивает мужчину, который уже два месяца не выходит на связь с родственниками.
Житель Анжеро-Судженска, Андрей Прудников, 15.03.1983 года рождения, вот у же в течение двух месяцев не выходит на связь с родственниками. Местонахождение пропавшего также не установлено на настоящий момент. Сотрудники отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу разыскивается просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении без вести пропавшего, сообщить об этом в полицию.
Сделать это можно по телефонам: 8-(384-53)-6-46-45 или «02» (102 – с мобильного). Анонимность гарантируется!
ИСТОЧНИК KP.RU