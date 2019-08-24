СЕГОДНЯ 08:31 2019-08-24T08:31:12+03:00

Не звонит два месяца: в Кузбассе пропал 36-летний мужчина. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

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Полиция Анжеро-Судженска разыскивает мужчину, который уже два месяца не выходит на связь с родственниками.

Житель Анжеро-Судженска, Андрей Прудников, 15.03.1983 года рождения, вот у же в течение двух месяцев не выходит на связь с родственниками. Местонахождение пропавшего также не установлено на настоящий момент. Сотрудники отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу разыскивается просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении без вести пропавшего, сообщить об этом в полицию.

Сделать это можно по телефонам: 8-(384-53)-6-46-45 или «02» (102 – с мобильного). Анонимность гарантируется!

ИСТОЧНИК KP.RU