Хлеб с жуткой начинкой приобрел в магазине кузбассовец
Житель одного из кузбасских городов купил в магазине хлеб. Но есть его не стал: в булке оказался таракан.
Житель Полысаева приобрел в одном из местных магазинов булку свежего хлеба. Мужчина не в первый раз зашел в этот магазин и, как он сам отмечает, всегда был доволен качеством хлеба. Однако в этот раз что-то пошло не так. В булке он обнаружил мертвого таракана.
- Они сами пекут. Хлеб отличный, постоянно у них хлеб покупал, такое в первый раз попалось... – отметил автор снимка.
Многочисленные комментаторы в социальной группе разделились на два лагеря. Одни посоветовали отнести хлеб обратно или обратиться в Роспотребнадзор. Другие же отнеслись к ситуации с юмором. «Какой милый, у него осталась семья», - юморит пользователь Девочка Скандал. «Он прятался от алиментов!» - не отстает от нее Толя Голубев. А некоторые пользователи и вовсе предложили реанимировать таракана.
ИСТОЧНИК KP.RU