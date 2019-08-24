Хлеб с жуткой начинкой приобрел в магазине кузбассовец

СЕГОДНЯ 13:31 2019-08-24T14:04:51+03:00

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Житель одного из кузбасских городов купил в магазине хлеб. Но есть его не стал: в булке оказался таракан.

Житель Полысаева приобрел в одном из местных магазинов булку свежего хлеба. Мужчина не в первый раз зашел в этот магазин и, как он сам отмечает, всегда был доволен качеством хлеба. Однако в этот раз что-то пошло не так. В булке он обнаружил мертвого таракана.

- Они сами пекут. Хлеб отличный, постоянно у них хлеб покупал, такое в первый раз попалось... – отметил автор снимка.

Многочисленные комментаторы в социальной группе разделились на два лагеря. Одни посоветовали отнести хлеб обратно или обратиться в Роспотребнадзор. Другие же отнеслись к ситуации с юмором. «Какой милый, у него осталась семья», - юморит пользователь Девочка Скандал. «Он прятался от алиментов!» - не отстает от нее Толя Голубев. А некоторые пользователи и вовсе предложили реанимировать таракана.

ИСТОЧНИК KP.RU