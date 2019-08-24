На День шахтера кемеровчане съели кирку и каску

СЕГОДНЯ 19:19 2019-08-24T19:19:41+03:00

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В субботу в Кемерове праздновали День шахтера. Среди подарков горожанам - 5-метровая стена-раскраска, концерт группы «Serebro» и грандиозный салют. А еще – огромный 60-килограммовый торт.

Огромный торт, который преподнесли кемеровчанам кемеровские кондитеры в честь Дня шахтера, презентовали в субботу, 24 августа, на площади Советов. Размеры кулинарного шедевра составили 1,8х1 метр. Но помимо нестандартных размеров у торта оказалось необычное оформление. Оранжевая шахтерская каска и кирка в полную величину украсили праздничный торт. К слову, атрибуты шахтерского труда были съедобными, в чем немедленно убедились горожане.

Атрибуты горняцкого дела были съедобным украшением 60-килограммового торта. ФОТО: пресс-служба администрации города Кемерово.

Кемеровчанам, пришедшим на площадь Советов, досталось по куску праздничного торта. И те, кто его попробовал, отметили его великолепный вкус. Кстати, в пресс-службе города Кемерове отметили, что изначально предполагалось, что вес торта составит около 50 килограммов. Однако кулинары в процессе готовки несколько увеличили его.

ИСТОЧНИК KP.RU