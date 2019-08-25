СЕГОДНЯ 05:08 2019-08-25T05:08:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Кемеровчане обсуждают очередного автолюбителя, который ездил на своей машине прямо по пешеходной зоне Пионерского бульвара. От автомобиля только успевали уворачиваться голуби.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="240" height="240" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/727905" frameborder="0"></iframe> В Кемерове автолюбитель ездил по тротуару и давил голубей.Видео: vk.com, "Регион 42"

Один из кемеровчан снял на видео автомобилиста, который проехал по тротуару по бульвару Пионерскому в Центральном районе. Камера запечатлела, как машина едет по пешеходной части, а из-под ее колес вылетают голуби. Добравшись до пешеходного перехода, автомобилист выехал на дорогу и отправился в свою сторону.

В социальных сетях развернулось бурное обсуждение маневра. Часть комментаторов заявила, что, у водителя может быть разрешение на проезд по пешеходной зоне. Другая часть отметила, что водитель никого не задавил, и осудила автора за съемку. Но большинство уверено: правила для всех одни. По пешеходной зоне должны ходить люди, а автомобилям место на проезжей части.

- У нас как обычно: если мелкое правонарушение, то начинают: «может он не хотел», «ему срочно нужно». А завтра он ребенка на тротуаре с мамкой задавит и скажет «ой, извините, не заметил их», - резюмирует один из подписчиков соцсети, Дмитрий Витальевич. - Правила для этого и придуманы, чтобы их соблюдать, ради нашей безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU