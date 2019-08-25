2019-08-25T12:21:29+03:00
Общество

В Новокузнецке открыли стадион «Шахтер»

Фотографиями с места событий поделился мэр города Сергей Кузнецов
Мария КОЛОСОВА
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В Новокузнецке открыли стадион «Шахтер».Фото: Сергей Кузнецов/InstagramВ Новокузнецке открыли стадион «Шахтер».Фото: Сергей Кузнецов/Instagram
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В Новокузнецке открыли стадион «Шахтер». Фотографиями с места событий поделился мэр города Сергей Кузнецов на свой личной странице в Instagram.

В Куйбышевском районе города 25 августа прошло торжественное мероприятие – здесь открыли стадион «Шахтер». Провести полную реконструкцию старого стадиона удалось на спонсорские средства – для этих целей было выделено 100 миллионов рублей.

Сегодня состоялось открытие стадиона «Шахтер», - написал Сергей Кузнецов. - Спасибо Владимиру Сергеевичу Лисину за этот спортивный подарок городу и Куйбышевскому району!

Главной площадкой стадиона стало поле с искусственным покрытием. Также теперь здесь можно будет потренироваться на легкоатлетической дорожке и на двух модульных спорплощадках - баскетбольной и для занятий воркаутом. Планируется, что на стадионе горожане будут сдавать и нормативы ГТО.

Тренироваться на стадионе «Шахтер» смогут все желающие – как профессиональные спортсмены, так и любители со всех районов города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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