На кузбасской трассе столкнулись легковушка и автобус

СЕГОДНЯ 10:45 2019-08-26T10:45:06+03:00

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Автобус и легковой автомобиль не поделили дорогу в одном из кузбасских городов. В результате столкновения пострадали две женщины.

В понедельник, 26 августа, в Белово произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса. После столкновения легковушка улетела в кювет и перевернулась. Очевидцы сообщают о двух пострадавших.

- Девушка водитель жива, а пассажирка в тяжелом состоянии, удар на пассажирку пришелся, - написал в социальной сети один из очевидцев случившегося, Роман Романов.

На месте работали врачи скорой помощи, сотрудники ГИБДД и МЧС. Как отметили в пресс-службе МЧС, в частном автобусе не было пассажиров, а помощь потребовалась для того, чтобы деблокировать автомобиль. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU