2019-08-26T10:45:06+03:00
Происшествия

На кузбасской трассе столкнулись легковушка и автобус

Пострадали водитель и пассажир автомобиля
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
На кузбасской трассе столкнулись легковушка и автобус. ФОТО: vk.com, "Типичное Белово", Роман Романов.На кузбасской трассе столкнулись легковушка и автобус. ФОТО: vk.com, "Типичное Белово", Роман Романов.
Изменить размер текста:

Автобус и легковой автомобиль не поделили дорогу в одном из кузбасских городов. В результате столкновения пострадали две женщины.

В понедельник, 26 августа, в Белово произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса. После столкновения легковушка улетела в кювет и перевернулась. Очевидцы сообщают о двух пострадавших.

- Девушка водитель жива, а пассажирка в тяжелом состоянии, удар на пассажирку пришелся, - написал в социальной сети один из очевидцев случившегося, Роман Романов.

На месте работали врачи скорой помощи, сотрудники ГИБДД и МЧС. Как отметили в пресс-службе МЧС, в частном автобусе не было пассажиров, а помощь потребовалась для того, чтобы деблокировать автомобиль. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кузбасс оказался на четвертом месте по убыли населения среди регионов России
Кемеровчан приглашают спеть вместе с хором Турецкого
При поддержке РСХБ в Оренбургской области открылся новый животноводческий комплекс
Подросток забрался в чужой дом и получил ножевое ранение
Мужчина с желтыми глазами пропал из кузбасской больницы
Кузбасские школьники не сядут за парты 1 сентября
В кузбасском городе столкнулись легковушка и автобус
Вор-неудачник из Новокузнецка ограбил киоск с сигаретами
Два часа пожарные боролись с огнем в кафе на кузбасской трассе
Новокузнечанам не дали улететь в Анталию
В Кузбассе сокращается количество рабочей силы
Новокузнецкий «Металлург» примет участие в памятном турнире
Эстонский пожарный в рамках пробега побывал у коллег в Новокузнецке
Кинотеатр «Юбилейный» в Кемерове обещали сделать лучшим за Уралом
В Кузбассе с кедра упал мужчина
В Новокузнецке открыли стадион «Шахтер»
В Кемерове прогремят еще три салюта к Дню шахтера