СЕГОДНЯ 03:03 2019-08-27T03:03:17+03:00

Стороны будут сотрудничать в социальной и культурной сфере

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У Кузбасса появился побратим в Калининградской области. Стороны будут сотрудничать в социальной и культурной сфере.

Гурьевский район, который в этом году стал столицей областного Дня шахтера, заключил бессрочное соглашение с городом Гурьевском, расположенным в Калининградской области. Подписи в документе поставили глава Гурьевского района Станислав Черданцев и глава Гурьевска Сергей Подольский.

В рамках соглашения стороны планируют проводить молодежные фестивали, культурные и спортивные мероприятия, а также осуществлять сотрудничество в сфере архитектуры, дорожного хозяйства, развития системы образования, предпринимательства, - отметили в администрации Кемеровской области.

По словам главы Гурьевского района Станислава Черданцева, уже запланирован обмен делегациями и организация отдыха детей из Кузбасса на берегах Балтийского моря. Мэр калининградского города в свою очередь уверил, что их детям тоже было бы интересно посетить Кузбасс.

Не обошлась встреча и без подарков. Делегации Кузбасса Сергей Подольский вручил герб из янтаря, добычей которого в промышленных масштабах славится город. В свою очередь кузбасская сторона преподнесла сувенир с «черным золотом» Кузбасса - углем, знаменитый Гурьевский пряник.

Перенимать опыт у Калининградской области представители Гурьевского района отправятся уже в начале сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU