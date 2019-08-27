Новый мост строят на улице Транспортной в Новокузнецке
В скором времени в Новокузнецке на улице Транспортной появится новый мост. Точнее – наземный пешеходный переход, строительство которого было запланировано еще во время возведения гипермаркета «Лента».
Часть конструкций уже установленаФото: Екатерина РОМАНОВА
Надземный пешеходный переход в скором времени будет построен на улице транспортной. Он позволит горожанам безопасно переходить дорогу к гипермаркету «Лента» и набережной возле нее. Кроме того, автомобилисты смогут, как и прежде, быстро преодолевать этот участок дороги. Светофор же вызывного типа должен быть демонтирован.
По новому надземному переходу можно будет пройти в гипермаркету и набережной.Фото: Екатерина РОМАНОВА
Часть конструкций будущего надземного перехода уже установлена. Предполагается, что он будет удобен для всех граждан, в том числе для родителей с маленькими детьми, пожилых людей и инвалидов.
ИСТОЧНИК KP.RU