Новый мост строят на улице Транспортной в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 09:31 2019-08-27T09:31:54+03:00

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В скором времени в Новокузнецке на улице Транспортной появится новый мост. Точнее – наземный пешеходный переход, строительство которого было запланировано еще во время возведения гипермаркета «Лента».

Часть конструкций уже установленаФото: Екатерина РОМАНОВА

Надземный пешеходный переход в скором времени будет построен на улице транспортной. Он позволит горожанам безопасно переходить дорогу к гипермаркету «Лента» и набережной возле нее. Кроме того, автомобилисты смогут, как и прежде, быстро преодолевать этот участок дороги. Светофор же вызывного типа должен быть демонтирован.

По новому надземному переходу можно будет пройти в гипермаркету и набережной.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Часть конструкций будущего надземного перехода уже установлена. Предполагается, что он будет удобен для всех граждан, в том числе для родителей с маленькими детьми, пожилых людей и инвалидов.

ИСТОЧНИК KP.RU