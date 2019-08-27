2019-08-27T13:55:11+03:00
Общество

Жительница США прилетела в Кемерово, чтобы родить ребенка

Женщина высоко оценила квалификацию врачей роддома
Екатерина РОМАНОВА
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Жительница США прилетела в Кемерово, чтобы родить ребенка. ФОТО: Олеся ЕрошенкоЖительница США прилетела в Кемерово, чтобы родить ребенка. ФОТО: Олеся Ерошенко
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Обе дочери Полины Панфиловой появились на свет в родильном доме № 1 города Кемерово. Необычного в этом лишь то, что на протяжении шести лет женщина живет в США, а рожать дочек прилетала в Кемерово.

Полина Панфилова - коренная кемеровчанка. Когда-то и она сама появилась на свет в роддоме № 1 Кемерова. А потом выросла и уехала жить в США. Однако обеих своих дочек она приезжала рожать в родной город.

«Первую дочку я приехала рожать сюда специально, но не имела представления, как все пройдет, - написала жительница США слова благодарности в адрес персонала роддома. - Со второй дочкой уже намеренно прилетела сюда и именно к вам. Я была приятно удивлена и рада встретить ту же команду врачей, кто позаботился о нас и в первый раз. И я могу с уверенностью утверждать: уровень предоставления медицинской помощи, квалификации врачей, среднего медперсонала очень высокий и во многом выше, чем в большинстве клиник США.

К слову, это не единственная пациентка роддома из дальнего зарубежья. Акушер-гинеколог Наталья Силиванова, чей стаж работы составляет 40 лет, отметила, что несколько лет назад в кемеровском роддоме мамой стала женщина из Гоа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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