2019-08-27T15:31:49+03:00
Общество

На пересечении двух кемеровских проспектов заработал новый светофор

В первые дни он будет работать в желтом мигающем режиме
Екатерина РОМАНОВА
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На пересечении двух кемеровских проспектов заработал новый светофор. ФОТО: ЦОДДНа пересечении двух кемеровских проспектов заработал новый светофор. ФОТО: ЦОДД
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27 августа в Кемерове на пересечении двух проспектов заработал новый светофор. Однако прежде, чем он станет полноценно регулировать движение, светофор будет работать в желтом мигающем режиме.

В Центре организации дорожного движения города Кемерово сообщили, что потребность в установке нового светофора возникла после строительства участка дороги Московского проспекта от Ленинградского проспекта до бульвара Строителей. К слову, его строительство ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- С 27 по 29 августа 2019 года светофор будет работать в желтом мигающем режиме, после чего будет переведен в двухфазный режим работы: первая фаза - движение транспорта по проспекту Ленинградскому, вторая фаза - движение по проспекту Московскому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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