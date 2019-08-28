СЕГОДНЯ 04:21 2019-08-28T04:21:34+03:00

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Кузбассовцев приглашают принять участие в конкурсе документального кино. Областной кинофестиваль будет посвящен 300-летию региона.

Наверняка в каждом городе и районе есть те, кто мог бы рассказать другим жителям больше о Кузбассе – поделиться историческими и краеведческими материалами, историей, любопытными фактами современности, рассказать об особенностях и уникальности каждой территории. Таких исполнителей (авторов или авторский коллектив) документального видеофильма о своей территории и должны выбрать города и районы.

-Фестиваль проводится в целях многостороннего историко-краеведческого исследования территории Кемеровской области и создания визуального контента, раскрывающего уникальность муниципальных образований Кузбасса, - рассказали в администрации области.

Фестиваль будет проходить в 2019-2021 годах. С 1 по 14 октября 2019 года — прием заявок, с 1 января 2020 года по 31 января 2021 года — консультации по созданию фильмов, с 1 по 7 февраля 2021 года — прием видеофильмов, а 25 марта 2021 марта - презентация фильмов и церемония награждения победителей. С апреля 2021 года будет осуществляться демонстрация фильмов при проведении торжественных и праздничных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU