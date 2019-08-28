Музыка вместе медицины: что появится на месте кемеровского долгостроя

СЕГОДНЯ 04:26 2019-08-28T04:26:54+03:00

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Один из застройщиков рассказал о том, что появится на месте недостроенного здания медицинской академии в Кемерове. Сейчас ведутся проектные работы, а на самой стройплощадке устанавливают ограждение.

Много лет недостроенный корпус медакадемии стоял законсервированным, а совсем недавно его снесли. Один из кемеровских застройщиков рассказал о том, что в скором времени на пустыре будет возведен целый комплекс объектов будущего культурного кластера. Вместо здания медакадемии здесь построят современные здания филиала Высшей школы музыкального и театрального искусства, а также кузбасских представительств Московской государственной академии хореографии и Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Чайковского. Кроме того, здесь будут и дома, где смогут проживать учащиеся, педагоги, артисты и сотрудники.

Строительные работы планируют завершить до конца 2023 года. ФОТО: Instagram progrand_kemerovo

- В настоящее время ведутся работы по проектированию, устанавливается ограждение строительной площадки, которое планируется завершить до 01 сентября 2019 года, - сообщает застройщик. - Срок завершения строительства – декабрь 2023 года.

ИСТОЧНИК KP.RU