2019-08-28T08:07:51+03:00
Происшествия

В Кузбассе директор охранной фирмы «забыл» заплатить 7,8 миллиона рублей налогов

Против него возбуждено уголовное дело
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе директор охранной фирмы «забыл» заплатить 7,8 миллиона рублей налоговВ Кузбассе директор охранной фирмы «забыл» заплатить 7,8 миллиона рублей налоговФото: Анастасия Осипова
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В Кузбассе директор охранной фирмы «забыл» заплатить 7,8 миллиона рублей налогов. Против него возбуждено уголовное дело.

Директор фирмы, которая занимается оказанием охранных услуг, больше года уходил от уплаты налогов. Как установило следствие, с октября 2017 года по декабрь 2018 года он не платил налоги на добавленную стоимость и страховые взносы.

-Подозреваемый неправомерно применял специальный налоговый режим в виде упрощенной системы налогообложения, что позволило получить необоснованную налоговую выгоду, - сообщили подробности в СУ СК по Кемеровской области. - Также подозреваемый не в полном объеме исчислил страховые взносы, уплачиваемые с выплат, произведенных сотрудникам предприятия.

Кроме того, в бухгалтерском и налоговом учета численность работников предприятия числилось меньше, чем было на самом деле. В результате противоправных действий предпринимателя бюджет недополучил порядка 7,8 миллиона рублей обязательных платежей. Точную сумму определят после изъятия финансовых документов и проведения экономической экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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