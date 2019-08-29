Двух юных новокузнечан нашли в кухонном шкафчике

СЕГОДНЯ 06:00 2019-08-29T06:00:07+03:00

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Двое юных новокузнечан пробрались в один из торговых центров города. А потом, пытаясь спрятаться от стражей порядка, забрались в кухонный шкафчик. Однако вскоре обоих нашли.

Сигнал о том, что в торговом центре на улице Запсибовцев в Новокузнецке сработала пожарно-охранная сигнализация, поступил ночью. Экипаж вневедомственной охраны уже спустя две минуты был на месте ЧП. Осматривая здание снаружи, бойцы Росгвардии обнаружили окно и следы проникновения. Через несколько минут к зданию прибыли еще несколько нарядов, и стражи порядка приступили к обследованию помещений.

Вскоре бойцы Росгвардии обнаружили и тех, из-за кого сработала сигнализация. Два юноши, 17 и 18 лет, прятались в кухонном шкафчике в кондитерском павильоне. Они не смогли объяснить, как оказались в торговом центре. Обоих юношей бойцы Росгвардии передали правоохранителям. К слову, старший из них уже был судим за грабеж.

ИСТОЧНИК KP.RU