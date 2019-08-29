2019-08-29T06:47:29+03:00
Общество

Партийный билет КПСС помог вернуть кемеровчанке 160 тысяч рублей

Перерасчет пенсии сделали на основе членских взносов
Екатерина РОМАНОВА
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Пенсия, которая была назначена, не устроила кемеровчанку. Восстановить справедливость помог партийный билет.Пенсия, которая была назначена, не устроила кемеровчанку. Восстановить справедливость помог партийный билет.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Партийный билет КПСС, который кемеровчанка получила еще в 1975 году, помог пенсионерке сделать перерасчет пенсии и получить доплату – более 160 тысяч рублей.

66-летныы жительница города Кемерово была не согласна с размером пенсии, которую ей назначил Пенсионный Фонд России. Отстаивать свои права она отправилась в прокуратуру. Позже проверка показала: кемеровчанка – пенсионерка по старости. В пенсионный фонд она предоставила партийный билет КПСС от 1975 года. В билете были и сведения об уплате ежемесячных членских взносов. А размер этих взносов, в свою очередь, устанавливались в процентном соотношении от размера заработной платы. Таким образом, членские партийные взносы подтверждают заработок женщины.

- Прокурор города внес в адрес начальника Управления Пенсионного Фонда представление о нарушении пенсионного законодательства с требованием произвести перерасчет пенсии, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - По результатам рассмотрения представления требования прокурора удовлетворены: женщине произведены перерасчет пенсии и доплата в сумме более 160 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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