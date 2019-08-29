Двое кузбассовцев пошли за шишками и покалечились

СЕГОДНЯ 07:59 2019-08-29T09:26:36+03:00

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Отправляясь собирать кедровый орех, кузбассовцы все чаще получают травмы. В погоне за большим урожаем они забираются на деревья повыше. При этом правила безопасности нередко игнорируются.

Сразу двое кузбассовцев в течение одного дня получили серьезные травмы при падении с кедра в Таштагольском районе. Один из них, 44-летний мужчина, находился в труднодоступном таежном уголке, в районе поселка Калтарак. Около 11 часов утра он во время сбора шишек упал с дерева.

«При падении пострадавший получил несколько переломов, включая перелом верхней трети правого бедра. В 14 часов он уже был эвакуирован вертолетом из труднодоступного таежного уголка и доставлен в стационар Таштагольской районной больницы для обследования и дальнейшего лечения», - сообщил Михаил Малин, начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области, в своем аккаунте в Instagram.

Сейчас состояние мужчины стабильное, его жизни ничего не угрожает.

Второй пострадавший - 34-летний мужчина - при падении с кедра получил переломы позвоночника и ребер. Он также доставлен в таштагольскую больницу, - об этом сообщает пресс-секретарь администрации Таштагольского района.

ИСТОЧНИК KP.RU