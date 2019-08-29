2019-08-29T09:33:34+03:00
Происшествия

Неисправный автобус в Новокузнецке возил горняков на разрез

У автобуса оказалось неисправное рулевое управление
Екатерина РОМАНОВА
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Неисправный автобус в Новокузнецке возил горняков на разрез. ФОТО: отдел пропаганды ГИБДД города Новокузнецка.Неисправный автобус в Новокузнецке возил горняков на разрез. ФОТО: отдел пропаганды ГИБДД города Новокузнецка.
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Не все автобусы, которые доставляют работников на промышленные предприятия, полностью исправны. Так, во время рейда сотрудники ГИБДД были вынуждены снять один из таких автобусов с рейса.

Специалисты Госавтоинспекции во время утреннего профилактического рейда проверили порядка двух десятков новокузнецких автобусов. После проверки один из автобусов был снят с линии: у него было неисправным рулевое управление. К слову, именно этот автобус должен был везти сотрудников разреза к месту работы. Кроме того, оказалось, что у водителя нет путевого листа, перед рейсом он не прошел медосмотр, а механик не осматривал автобус. На водителя составлены административные материалы, также к ответственности привлекут и предпринимателя, на которого работает водитель.

Более того, оказалось, что на всех автобусах водители нарушают режим труда и отдыха. Они много работают, а на сон между рейсами времени остается очень мало. За это нарушение к ответственности привлекли не только самих водителей. Материалы переданы в Трудовую инспекцию, и тогда к ответственности будут привлечены еще и работодатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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