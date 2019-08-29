ДТП на полмиллиона: автолюбительница из Кузбасса заплатила за аварию

СЕГОДНЯ 09:13 2019-08-29T09:13:53+03:00

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Автолюбительница из Кузбасса попала в ДТП и после этого вынуждена была выплатить почти 500 тысяч рублей за причиненный материальный ущерб. Кроме того, на время женщина лишилась возможности выезжать за пределы России.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на участке автодороги Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск. Как позже установила экспертиза, автолюбительница превысила допустимый скоростной режим и допустила столкновение с другим автомобилем. Беловский городской суд постановил взыскать с гражданки в пользу второго участника ДТП около 500 тысяч рублей, однако добровольно единовременно она не смогла выплатить всю сумму.

- Судебным приставом-исполнителем МОСП по г. Белово и Беловскому району было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должницы, находящиеся в банке или иной кредитной организации, также денежные средства удерживались из заработной платы женщины, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. - В отношении гражданки было вынесено постановление о временном ограничении должника в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Сейчас вся сумма долга выплачена.

ИСТОЧНИК KP.RU