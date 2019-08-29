2019-08-29T09:13:53+03:00
Общество

ДТП на полмиллиона: автолюбительница из Кузбасса заплатила за аварию

Взыскать долг получилось только при помощи приставов
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
ДТП на полмиллиона: автолюбительница из Кузбасса заплатила за аварию. ФОТО: УФССП России по Кемеровской области.ДТП на полмиллиона: автолюбительница из Кузбасса заплатила за аварию. ФОТО: УФССП России по Кемеровской области.
Изменить размер текста:

Автолюбительница из Кузбасса попала в ДТП и после этого вынуждена была выплатить почти 500 тысяч рублей за причиненный материальный ущерб. Кроме того, на время женщина лишилась возможности выезжать за пределы России.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на участке автодороги Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск. Как позже установила экспертиза, автолюбительница превысила допустимый скоростной режим и допустила столкновение с другим автомобилем. Беловский городской суд постановил взыскать с гражданки в пользу второго участника ДТП около 500 тысяч рублей, однако добровольно единовременно она не смогла выплатить всю сумму.

- Судебным приставом-исполнителем МОСП по г. Белово и Беловскому району было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должницы, находящиеся в банке или иной кредитной организации, также денежные средства удерживались из заработной платы женщины, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. - В отношении гражданки было вынесено постановление о временном ограничении должника в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Сейчас вся сумма долга выплачена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россельхозбанк первым подписал соглашение с Минсельхозом РФ о реализации программы повышения конкурентоспособности
Неисправный автобус в Новокузнецке возил горняков на разрез
Двое кузбассовцев пошли за шишками и покалечились
Вместо такси: в Прокопьевске девятиклассник угнал машину, чтобы вернуться домой вовремя
Партийный билет КПСС помог вернуть кемеровчанке 160 тысяч рублей
Двух юных новокузнечан нашли в кухонном шкафчике
Налетчик-Фантомас напал на женщину в торговом павильоне в Кузбассе
Кемеровчанам показали неприлично большие огурцы
Кузбассовцев пугают огромными медведями-людоедами
Кузбасс один из 20 регионов-лидеров по ипотечной задолженности
В Кузбассе врачи удалили у пациентки огромную опухоль
В Кузбассе мошенница заработала почти 100 тысяч на продаже несуществующих собак
Кемеровские депутаты утвердили окончательное название сквера на месте «Зимней вишни»
Энергия, которая дает жизнь
Россельхозбанк объявил финансовые результаты за первое полугодие 2019 года по МСФО
В Кузбассе директор охранной фирмы «забыл» заплатить 7,8 миллиона рублей налогов
Кузбассовец отсидит тюремный срок за смерть коллеги
Мстительная теща из Новокузнецка из-за зятя лишилась выхода в соцсети
Братья-близнецы из Кемерова пытались разбогатеть с помощью зеркал
При поддержке Россельхозбанка на Алтае запустят перерабатывающие предприятия
Спровоцировал ДТП и скрылся: кузбассовцы разыскивают очевидцев аварии
В Москве умерла известная актриса из Кемерова
Музыка вместе медицины: что появится на месте кемеровского долгостроя
Кузбассовцев приглашают принять участие в конкурсе документального кино
«Нужны записи с камер!»: пенсионерка с потерей памяти пропала в Кемерове
В Кузбассе квартирант подло ограбил хозяина жилья и сдал вещи в ломбард
На пересечении двух кемеровских проспектов заработал новый светофор