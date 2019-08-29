СЕГОДНЯ 13:49 2019-08-29T14:31:45+03:00

Мероприятие состоится в рамках Года театра в России и 300-летия открытия Кузбасса

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В День знаний в области стартует культурно-социальный проект «Кузбасс. Без антракта». Мероприятие состоится в рамках Года театра в России и 300-летия открытия Кузбасса.

Нередки случаи, когда человек по тем или иным причинам не может посетить театральную постановку. Но если зритель не идет в театр, тогда сам театр найдет зрителя. Например, в рамках проекта «Кузбасс. Без антракта» 1 сентября жителям области покажут киноверсию спектакля-сказки «Путешествие Алисы» постановки Новокузнецкого драматического театра. Эта необыкновенная история - про обыкновенную девочку Алису, которая из школьного класса попадает в Зазеркалье.

- В День знаний показы пройдут в Березовском, Белове, Гурьевске, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Мариинске, Осинниках, Прокопьевском, Промышленновском, Юргинском и Яйском районах, - сообщили в администрации области. - В течение сезона 2019/2020 года в кинозалах области пройдут показы киноверсий лучших театральных постановок ведущих театров Кузбасса.

Для съемки спектаклей будет использоваться самое современное оборудование, которое обеспечит качественные видео и звук.

Учредителем проекта выступил департамент культуры и национальной политики области, организатором - «Кузбасскино» при содействии регионального Совета по вопросам попечительства в социальной сфере. Его цель - познакомить жителей городов и районов с постановками ведущих театров и сделать культурные услуги более доступными.

ИСТОЧНИК KP.RU