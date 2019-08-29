2019-08-29T21:36:39+03:00
Происшествия

Дед и внук из Кузбасса ушли в лес за грибами и пропали

Сотрудникам полиции удалось найти лишь автомобиль
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Дед и внук из Кузбасса ушли в лес за грибами и пропали. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"Дед и внук из Кузбасса ушли в лес за грибами и пропали. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

70-летний житель Кузбасса вместе с 9-летним внуком пропали в лесу. 28 августа утром они отправились в лес за грибами и не вернулись.

В среду около 10 часов утра 70-летний Геннадий Никитин и его 9-летний внук отправились в лес за грибами в район поселка Ортон. Мужчина с мальчиком уехал на автомобиле Nissan X-Trail. В назначенное время они не только не вернулись домой, но и не вышли на связь. 29 августа в 16:00 дочь пенсионера обратилась за помощью к правоохранителям.

Сейчас поиском деда и внука занимаются сотрудники полиции, бойцы Росгвардии, кинологи с собаками, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Автомобиль, на котором передвигались пенсионер с ребенком, уже обнаружен. Поиск идет на территории тайги.

Приметы пропавших:

Геннадий Никитин: рост 170 сантиметров, плотного телосложения, волосы черные с легкой сединой, глаза карие.

Был одет: синяя рубашка, светло-коричневые штаны, черные резиновые сапоги.

С собой: коричневый рюкзак

Дима: рост 143 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза карие.

Был одет: белая футболка, темно-зеленый камуфляжный костюм, синие резиновые сапоги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кузбасские власти прокомментировали ситуацию с появлением медведей-людоедов
В День знаний в области стартует культурно-социальный проект «Кузбасс. Без антракта»
Следком возбудил уголовное дело после гибели двух человек при столкновении поездов в Кузбассе
Дожди и заморозки ждут кузбассовцев 1 сентября
Раскаленное масло вылилось на детей в кузбасском автобусе
В Кузбассе закрыт сбор средств на лечение Евы Грабовской
В Кузбассе осудили преступную группу за сбыт наркотиков на 14,5 миллиона рублей
Россельхозбанк первым подписал соглашение с Минсельхозом РФ о реализации программы повышения конкурентоспособности
ДТП на полмиллиона: автолюбительница из Кузбасса заплатила за аварию
Неисправный автобус в Новокузнецке возил горняков на разрез
Двое кузбассовцев пошли за шишками и покалечились
Вместо такси: в Прокопьевске девятиклассник угнал машину, чтобы вернуться домой вовремя
Партийный билет КПСС помог вернуть кемеровчанке 160 тысяч рублей
Двух юных новокузнечан нашли в кухонном шкафчике
Налетчик-Фантомас напал на женщину в торговом павильоне в Кузбассе