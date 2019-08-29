СЕГОДНЯ 21:36 2019-08-29T21:36:39+03:00

Дед и внук из Кузбасса ушли в лес за грибами и пропали. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"

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70-летний житель Кузбасса вместе с 9-летним внуком пропали в лесу. 28 августа утром они отправились в лес за грибами и не вернулись.

В среду около 10 часов утра 70-летний Геннадий Никитин и его 9-летний внук отправились в лес за грибами в район поселка Ортон. Мужчина с мальчиком уехал на автомобиле Nissan X-Trail. В назначенное время они не только не вернулись домой, но и не вышли на связь. 29 августа в 16:00 дочь пенсионера обратилась за помощью к правоохранителям.

Сейчас поиском деда и внука занимаются сотрудники полиции, бойцы Росгвардии, кинологи с собаками, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Автомобиль, на котором передвигались пенсионер с ребенком, уже обнаружен. Поиск идет на территории тайги.

Приметы пропавших:

Геннадий Никитин: рост 170 сантиметров, плотного телосложения, волосы черные с легкой сединой, глаза карие.

Был одет: синяя рубашка, светло-коричневые штаны, черные резиновые сапоги.

С собой: коричневый рюкзак

Дима: рост 143 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза карие.

Был одет: белая футболка, темно-зеленый камуфляжный костюм, синие резиновые сапоги.

ИСТОЧНИК KP.RU