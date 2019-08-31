2019-08-31T03:57:44+03:00
Общество

313,5 тысячи юных кузбассовцев 2 сентября пойдут в школу

Все школы, лицеи и гимназии региона готовы принять учеников
Екатерина РОМАНОВА
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313,5 тысячи юных кузбассовцев 2 сентября пойдут в школу313,5 тысячи юных кузбассовцев 2 сентября пойдут в школуФото: Евгения ГУСЕВА
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В понедельник, 2 сентября, начнется учебный год для 313,5 тысячи школьников. При этом часть учеников встретит новый учебный год в новых школах.

648 школ, лицеев и гимназий уже проверены специальными комиссиями – каждая из них полностью готова к началу учебного года. Для некоторых школ этот день будет праздничным вдвойне. Так, в Кемерове после капитального ремонта откроется школа №7. В Таштаголе капитально отремонтирована школа №1. А в селе Журавлево Промышленновского района начнет работу уникальная школа. Расположенная в селе, она стала первой сельской цифровой школой на 165 мест.

К слову, дошколята также пойдут в обновленные детские сады. Сегодня действует 1138 дошкольных организации. Их посещают более 134 тысяч детей в режиме полного дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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