Легковой автомобиль сгорел в одном из дворов Новокузнецка
Во второй половине дня в пятницу, 30 августа, в Новокузнецке сгорел легковой автомобиль. Очевидцы разместили в соцсети видео с пожаром.
Легковой автомобиль сгорел в одном из дворов Новокузнецка.ВИДЕО: Instagram, novostinvkz_dtp
Тревожный сигнал о том, что в одном из дворов на улице Мичурина в Новокузнецке горит автомобиль, поступил на пульт диспетчера в 17:04. На место незамедлительно выдвинулись восемь человек и две единицы техники. Увы, пожар был обнаружен довольно поздно, и к тому времени, когда огнеборцы прибыли на месте ЧП автомобиль Toyota Duet был охвачен огнем. Лишь в 17:13 пожар был полностью ликвидирован.
- В результате пожара выгорел салон автомобиля, обгорели моторный отсек и лакокрасочное покрытие автомобиля, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования транспортного средства
ИСТОЧНИК KP.RU