2019-08-31T10:32:56+03:00
Происшествия

Легковой автомобиль сгорел в одном из дворов Новокузнецка

Восемь человек боролись с пожаром [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Легковой автомобиль сгорел в одном из дворов Новокузнецка. ФОТО: Instagram, novostinvkz_dtpЛегковой автомобиль сгорел в одном из дворов Новокузнецка. ФОТО: Instagram, novostinvkz_dtp
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Во второй половине дня в пятницу, 30 августа, в Новокузнецке сгорел легковой автомобиль. Очевидцы разместили в соцсети видео с пожаром.

Легковой автомобиль сгорел в одном из дворов Новокузнецка.ВИДЕО: Instagram, novostinvkz_dtp

Тревожный сигнал о том, что в одном из дворов на улице Мичурина в Новокузнецке горит автомобиль, поступил на пульт диспетчера в 17:04. На место незамедлительно выдвинулись восемь человек и две единицы техники. Увы, пожар был обнаружен довольно поздно, и к тому времени, когда огнеборцы прибыли на месте ЧП автомобиль Toyota Duet был охвачен огнем. Лишь в 17:13 пожар был полностью ликвидирован.

- В результате пожара выгорел салон автомобиля, обгорели моторный отсек и лакокрасочное покрытие автомобиля, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования транспортного средства

ИСТОЧНИК KP.RU

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