2019-08-31T12:44:42+03:00
Общество

Первый день осени в Кузбассе: грозы, ветер и переменная облачность

Синоптики дали прогноз на 1 сентября
Екатерина РОМАНОВА
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Первый день осени в Кузбассе: грозы, ветер и переменная облачностьПервый день осени в Кузбассе: грозы, ветер и переменная облачностьФото: Екатерина РОМАНОВА
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Первый сентябрьский день обещает быть по-настоящему осенним с присущим этому времени года ненастьем. Синоптики рассказали, какой будет погода в самый первый день осени.

Ночь, отделяющая лето от осени, обещает быть прохладной. Несмотря на то, что столбики термометров в большинстве районов будут держаться в пределах отметок +9…+14 градусов, при прояснении температура воздуха будет опускаться до +3…+8 градусов. В Кемерове синоптики прогнозируют от 9 до 11 градусов тепла. При этом ночью в большинстве районов ночью пройдут небольшие и умеренные дожди и грозы, утром – местами туман. Скорость юго-западного ветра может достигать 21 метра в секунду.

Днем на территории Кузбасса сохранятся переменная облачность, дожди и грозы, сильный ветер. Воздух прогреется до +19…+24 градусов. В Кемерове ожидается до +21 градуса. Местами по северу области столбики термометров поднимутся не выше +13…+18 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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