2019-09-01T04:53:12+03:00
Общество

В куске маринованного мяса кемеровчанка обнаружила обломок иглы

Женщина возмущена опасной находкой
Екатерина РОМАНОВА
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В куске маринованного мяса кемеровчанка обнаружила обломок иглы. ФОТО: vk.com, "6 рукопожатий Кемерово"В куске маринованного мяса кемеровчанка обнаружила обломок иглы. ФОТО: vk.com, "6 рукопожатий Кемерово"
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Кемеровчанка купила в магазине упаковку маринованного мяса и уже собралась готовить его, как обнаружила опасный предмет. В одном из кусков была обломанная иголка от шприца.

Возмущенная женщина рассказала о страшной находке в одном из пабликов.

«Кyпила в «Магните» шашлык, а там обломанная иголка от шприца в куске мяса. Хотелось бы предупредить людей об опасной находке!!!! Возмущенью просто нет предела!» - таким сообщение сопроводила сообщение кемеровчанка. Пользователи сети выдвинули версии, как же игла могла оказаться в мясе. Многие предположили, что она сломалась во время шприцевания, когда производитель впрыскивал в него жидкость, чтобы уничтожить вредные микроорганизмы. Другие заявили, что игла могла остаться в теле еще живой свиньи, когда той ставили прививку. Третьи и вовсе отметили, что не стоит покупать уже замаринованное мясо. А четвертые и вовсе отнеслись к ситуации с юмором, заявив: «Свинья-наркоман – горе в семье».

Многие комментаторы отметили, что с такой находкой нужно обращаться в Роспотребнадзор, а уж они пусть разбираются, кого наказывать: производителя или продавца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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