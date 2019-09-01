В Новокузнецке водитель перегородил дорогу экипажу скорой помощи
В Новокузнецке водитель перегородил дорогу экипажу скорой помощи. Нарушителя привлекли к ответственности.
Благодаря материалам «Мобильного патруля» стражи порядка Новокузнецка задержали злостного нарушителя. Водитель автомобиля Chevrolet Lanos решил остановиться в одном из дворов по улице Тореза и перегородил проезжую часть. Это помешало проехать экипажу скорой помощи.
-Сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Новокузнецку организовали проверку по данному сигналу и в результате установили нарушителя. В отношении него полицейские составили протокол по ч. 4 ст. 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, а равно остановка или стоянка транспортного средства в тоннеле», - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.
Теперь нарушителю придется заплатить штраф в размере 2000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU