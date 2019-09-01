СЕГОДНЯ 11:59 2019-09-01T11:59:40+03:00

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В Новокузнецке водитель перегородил дорогу экипажу скорой помощи. Нарушителя привлекли к ответственности.

Благодаря материалам «Мобильного патруля» стражи порядка Новокузнецка задержали злостного нарушителя. Водитель автомобиля Chevrolet Lanos решил остановиться в одном из дворов по улице Тореза и перегородил проезжую часть. Это помешало проехать экипажу скорой помощи.

-Сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Новокузнецку организовали проверку по данному сигналу и в результате установили нарушителя. В отношении него полицейские составили протокол по ч. 4 ст. 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, а равно остановка или стоянка транспортного средства в тоннеле», - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Теперь нарушителю придется заплатить штраф в размере 2000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU