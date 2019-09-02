2019-09-02T08:40:46+03:00
Общество

В Мариинске работодатель выплатил сотрудникам зарплату после вмешательства прокуратуры

Также ему назначен административный штраф
Ирина АВТУШКО
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В Мариинске работодатель выплатил сотрудникам зарплату после вмешательства прокуратурыВ Мариинске работодатель выплатил сотрудникам зарплату после вмешательства прокуратурыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Мариинске работодатель выплатил сотрудникам зарплату после вмешательства прокуратуры. Также за нарушение закона ему назначен административный штраф.

Сотрудники прокуратуры провели проверку одного из предприятий Мариинска и обнаружили нарушения трудового законодательства. Как было установлено, трудовые договоры сотрудников были составлены с нарушениями, а заработная плата выплачивалась не вовремя и в размере ниже, чем установленный минимальный размер оплаты труда.

По результатам проверки прокурором было возбуждено административное дело на руководителя предприятия. Инспекция труда признала его виновным и вынесла предупреждение по совершенному правонарушению. Также ему назначен административный штраф в размере 10 тысяч рублей.

-Кроме того, прокурор города внес руководителю организации представление об устранении нарушений закона, - рассказали в областной прокуратуре. - По результатам его рассмотрения установленные нарушения устранены, восьми работникам произведена доплата заработной платы на общую сумму 125 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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