2019-09-03T03:09:53+03:00
Общество

Вечный огонь погас в Новокузнецке

Об этом сообщили в администрации города
Екатерина РОМАНОВА
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Вечный огонь погас в НовокузнецкеВечный огонь погас в НовокузнецкеФото: Екатерина РОМАНОВА
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Новокузнечане обратили внимание на то, что на Бульваре Героев не горит Вечный огонь.

Вечный огонь на Бульваре Героев, еще несколько дней назад напоминавший о воинском подвиге, перестал гореть. Как оказалось, причиной того, что огонь погас, стали не хулиганы или стихийные бедствия, а необходимость провести профилактические работы.

- В связи с проведением профилактических работ на установке «Вечный огонь» на Бульваре Героев погашен огонь, - сообщили в пресс-службе администрации города Новокузнецка. - Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

О сроках завершения профилактических работ в администрации не сообщили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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