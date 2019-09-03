Вечный огонь погас в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 03:09 2019-09-03T03:09:53+03:00

Об этом сообщили в администрации города

Изменить размер текста: A A

Новокузнечане обратили внимание на то, что на Бульваре Героев не горит Вечный огонь.

Вечный огонь на Бульваре Героев, еще несколько дней назад напоминавший о воинском подвиге, перестал гореть. Как оказалось, причиной того, что огонь погас, стали не хулиганы или стихийные бедствия, а необходимость провести профилактические работы.

- В связи с проведением профилактических работ на установке «Вечный огонь» на Бульваре Героев погашен огонь, - сообщили в пресс-службе администрации города Новокузнецка. - Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

О сроках завершения профилактических работ в администрации не сообщили.

ИСТОЧНИК KP.RU