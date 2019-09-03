Не послушался бортпроводников: пассажир кемеровского авиарейса поплатился за ходьбу по самолету

СЕГОДНЯ 05:58 2019-09-03T05:58:28+03:00

Мужчина не реагировал ни на чьи замечания и за это предстал перед судом

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Пассажир авиарейса, следовавшего из Москвы в Кемерово, решил, что может делать в салоне самолета все, что угодно. Его поведение мешало другим пассажирам и за это мужчина теперь должен заплатить штраф.

Самолет выполнял авиарейс из Москвы в Кемерово. Один из пассажиров – 35-летний москвич – во время полета стал ходить по салону воздушного судна. Его перемещения мешали остальным пассажирам и были небезопасны для него самого. Бортпроводники несколько раз сделали мужчине замечания, потребовали сесть на место и пристегнуть ремни безопасности в то время, когда самолет проходил зону турбулентности и заходил на посадку. Но мужчина продолжал игнорировать их слова.

Как только самолет приземлился в Кемерове, мужчину задержали сотрудники транспортной полиции. А позже мировой судья признал его виновным в невыполнении законных распоряжений командира судна. Непослушный пассажир должен выплатить штраф в размере двух тысяч рублей.

- С начала года это второй случай правонарушения, совершенного пассажирами во время полета, зарегистрированный в зоне ответственности Кузбасского ЛУ МВД России, - отметили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU