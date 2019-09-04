СЕГОДНЯ 04:12 2019-09-04T04:12:52+03:00

Фестиваль «Дальневосточные фанфары» пройдет с 4 по 24 сентября

Изменить размер текста: A A

Детский духовой оркестр Кузбасса примет участие во всероссийском фестивале

Фестиваль «Дальневосточные фанфары» пройдет с 4 по 24 сентября в детском центре «Океан» в Приморском крае.

Фестиваль «Дальневосточные фанфары» организован в рамках национального проекта «Культура». Инициатива принадлежит Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» имени Халилова, которую поддержали Минкультуры России, Минпросвещения России, Государственный Российского Дома народного творчества имени Поленова и Российского национального музея музыки.

-Мероприятие направлено на выявление новых талантливых творческих коллективов и отдельных исполнителей, стимулирование их творчества, поддержку и развитие традиций духовой музыки в Российской Федерации, - отметили в администрации Кемеровской области.

В состав сводного детского духового оркестра города Кемерова войдут 29 детей и трое взрослых. Руководить ими будет заслуженный работник культуры России, преподаватель Детской школы искусств № 50 Николай Юшин.

В рамках фестиваля для детских коллективов пройдут мастер-классы ведущих специалистов в области духовой музыки, выступление оркестров на концертных площадках.

ИСТОЧНИК KP.RU