Детский духовой оркестр Кузбасса примет участие во всероссийском фестивале
Детский духовой оркестр Кузбасса примет участие во всероссийском фестивале
Фестиваль «Дальневосточные фанфары» пройдет с 4 по 24 сентября в детском центре «Океан» в Приморском крае.
Фестиваль «Дальневосточные фанфары» организован в рамках национального проекта «Культура». Инициатива принадлежит Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» имени Халилова, которую поддержали Минкультуры России, Минпросвещения России, Государственный Российского Дома народного творчества имени Поленова и Российского национального музея музыки.
-Мероприятие направлено на выявление новых талантливых творческих коллективов и отдельных исполнителей, стимулирование их творчества, поддержку и развитие традиций духовой музыки в Российской Федерации, - отметили в администрации Кемеровской области.
В состав сводного детского духового оркестра города Кемерова войдут 29 детей и трое взрослых. Руководить ими будет заслуженный работник культуры России, преподаватель Детской школы искусств № 50 Николай Юшин.
В рамках фестиваля для детских коллективов пройдут мастер-классы ведущих специалистов в области духовой музыки, выступление оркестров на концертных площадках.
ИСТОЧНИК KP.RU