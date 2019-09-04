Кузбасс примет участие в Восточном экономическом форуме

СЕГОДНЯ 05:01 2019-09-04T05:01:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Кузбасс примет участие в Пятом Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Регион планирует заключить восемь соглашений о сотрудничестве.

Делегацию от Кузбасса на форуме возглавит Сергей Цивилев. В составе рабочей также войдут заместители главы региона, начальники областных департаментов и руководство областного Агентства по привлечению и защите инвестиций. Стенд Кемеровской области на форуме будет посвящен НОЦ «Кузбасс».

-В рамках форума правительство Кемеровской области – Кузбасса заключит соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах с Сахалинской областью, - рассказали в региональной пресс-службе. - Будет подписан план мероприятий по реализации соглашения между Кузбассом и Камчатским краем.

Также на форуме состоится подписание соглашений о взаимодействии между регионом и несколькими крупнейшими вузами. Они будут направлены на содействие Кузбассу в реализации проектов НОЦ «Кузбасс» в части социально-экономического и инновационного развития. На стенде «Кузбасс» в рамках форума пройдет подписание соглашения с Федеральным агентством по туризму.

Помимо этого, планируется заключение соглашения областью о сотрудничестве с представителями ряда банков, застройщиков и операторов связи, инвесторов.

ИСТОЧНИК KP.RU