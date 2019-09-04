В Кузбассе школьник не вернулся домой после уроков

СЕГОДНЯ 11:33 2019-09-04T11:33:56+03:00

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В Кузбассе полицейские завершили поиски мальчика, не вернувшегося домой после занятий. Ребенок решил переночевать на одной из улиц города, испугавшись, что его накажут за позднее возвращение домой.

В среду, 4 сентября, в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Беловский» поступил звонок. Женщина просила найти ее 10-летнего сына, который не вернулся со школы. Сначала родители пытались сами отыскать ребенка, однако это не дало результатов.

Как сообщают в ГУ МВД по Кеммеровской области, инспекторы по делам несовершеннолетних совместно с волонтерами отряда «Лиза Алерт» организовали поисковые мероприятия. Мальчика нашли через четыре часа на одной из улиц частного сектора. Он признался, что после уроков гулял с одноклассниками. Когда на улице стало темно, школьник, испугавшись наказания, решил не возвращаться домой.

Полицейские вернули мальчика домой и передали родителям. С семьей сотрудники полиции провели профилактическую беседу.

ИСТОЧНИК KP.RU