Кемеровский ТЦ «Я» откроется в конце сентября
Кемеровский ТЦ «Я» откроет свои двери для покупателей в конце сентября. Ремонтные работы находятся на стадии завершения.
Ранее была проведена проверка здания специалистами районной прокуратуры, МЧС и Госстройнадзора. Они выявили ряд нарушений: в торговом центре отсутствовали системы автоматического пожаротушения и дымоудаление, дверные проемы слишком узкие, то же касалось и лестничных пролетов, а также многие элементы здания не были обработаны огнезащитным составом.
По данным Центрального районного кемеровского суда, требования тщательно выполняются владельцем ТЦ "Я". За этим следят соответствующие органы, в том числе проводятся внеплановые проверки. Однако уже в конце сентября торговый центр сможет принять покупателей. Точная дата пока не известна.
Напомним, ТЦ «Я» был закрыт 19 июля в связи многочисленными нарушениями техники противопожарной безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU