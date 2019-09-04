2019-09-04T13:48:35+03:00
Общество

Кемеровский ТЦ «Я» откроется в конце сентября

Ремонт здания находится на стадии завершения
ЯНА ПОПОВА
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Кемеровский ТЦ «Я» откроется в конце сентября.Кемеровский ТЦ «Я» откроется в конце сентября.Фото: Екатерина БОРМОТОВА
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Кемеровский ТЦ «Я» откроет свои двери для покупателей в конце сентября. Ремонтные работы находятся на стадии завершения.

Ранее была проведена проверка здания специалистами районной прокуратуры, МЧС и Госстройнадзора. Они выявили ряд нарушений: в торговом центре отсутствовали системы автоматического пожаротушения и дымоудаление, дверные проемы слишком узкие, то же касалось и лестничных пролетов, а также многие элементы здания не были обработаны огнезащитным составом.

По данным Центрального районного кемеровского суда, требования тщательно выполняются владельцем ТЦ "Я". За этим следят соответствующие органы, в том числе проводятся внеплановые проверки. Однако уже в конце сентября торговый центр сможет принять покупателей. Точная дата пока не известна.

Напомним, ТЦ «Я» был закрыт 19 июля в связи многочисленными нарушениями техники противопожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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