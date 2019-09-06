На новокузнецком оживленном перекрестке запретят движение

СЕГОДНЯ 03:16 2019-09-06T03:16:14+03:00

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На оживленном новокузнецком перекрестке уже в пятницу, 6 сентября, начнут действовать ограничения движения. Из-за ремонта трамвайных путей перекрытой будет дорога на пересечении Театрального проезда и проспекта Курако.

Как сообщает пресс-служба Управления по транспорту и связи, на пересечении трамвайных путей и автомобильной дороги на Театральном проезде будет проводиться ремонт трамвайного переезда. С 22.00 6 сентября до 05.00 8 сентября будет введено ограничение движения на участке «Вокзал – проспект Курако – Дворец спорта».

- Движение троллейбусов маршрута №7 на период закрытия движения по проспекту Курако организовано по следующей схеме: «Октябрьский проспект – Вокзал – проспект Металлургов – Дворец спорта» и далее по маршруту в прямом и обратном направлении», - сообщает управление по транспорту и связи.

Пассажирам и автомобилистам рекомендуют продумать альтернативные пути движения.

ИСТОЧНИК KP.RU