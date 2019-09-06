В Ленинске-Кузнецком в частном доме взорвался газ

СЕГОДНЯ 04:30 2019-09-06T04:30:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 5 сентября в городе Ленинске-Кузнецком произошло ЧП. Здесь, по информации очевидцев, в одном из частных домов прогремел взрыв. По предварительным данным, здесь взорвался газ.

Взрыв прогремел в частном доме на улице Воронежской. Очевидцы сообщают о том, что пострадала женщина: ее с ожогами доставили в больницу. Сейчас врачи оказывают ей необходимую помощь.

- В доме все окна вышибло, пол и стену задело, - отмечают очевидцы. Также местные жители уверенно заявляют о том, что дом был негазифицированным, газовых баллонов в нем не было, а взрыв произошел из-за повышенной концентрации метана в доме.

ИСТОЧНИК KP.RU