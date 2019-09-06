2019-09-06T04:30:31+03:00
Происшествия

В Ленинске-Кузнецком в частном доме взорвался газ

Очевидцы сообщают о пострадавших
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
В Ленинске-Кузнецком в частном доме взорвался газ.В Ленинске-Кузнецком в частном доме взорвался газ.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Вечером 5 сентября в городе Ленинске-Кузнецком произошло ЧП. Здесь, по информации очевидцев, в одном из частных домов прогремел взрыв. По предварительным данным, здесь взорвался газ.

Взрыв прогремел в частном доме на улице Воронежской. Очевидцы сообщают о том, что пострадала женщина: ее с ожогами доставили в больницу. Сейчас врачи оказывают ей необходимую помощь.

- В доме все окна вышибло, пол и стену задело, - отмечают очевидцы. Также местные жители уверенно заявляют о том, что дом был негазифицированным, газовых баллонов в нем не было, а взрыв произошел из-за повышенной концентрации метана в доме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кемерове ограничат стоянку автотранспорта из-за фестиваля
В Белове выбрали мэра города
Банк УРАЛСИБ запустил новый квест «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ»
Жертв серийного грабителя разыскивает полиция Кузбасса
На новокузнецком оживленном перекрестке запретят движение
В Кемерове закрыли Дворец молодежи
Кузбасс будет развивать туризм на новом уровне
«Закон им позволяет»: мэр Новокузнецка согласился с повышением цен на проезд
В первые осенние выходные будет тепло и дождливо
«Старинная хитрость»: Агафью Лыкову сделали лицом рекламной кампании
В Россельхозбанке запущена новая IT-система сопровождения операций на финансовых рынках
Госстройнадзор обжалует решение суда, признавшего ввод ТРЦ «Зимняя вишня» незаконным
Жителя Новокузнецка осудили за изнасилование несовершеннолетней
В Новокузнецке арестовали 800 литров пива
От жары до заморозков: каким будет начало осени в Кузбассе
Нечем дышать: Кемерово и Новокузнецк попали в рейтинг самых грязных городов
Кузбассовец с ножом в руках пытался вернуть возлюбленную
Грузовой поезд сбил 52-летнюю женщину в Кузбассе
Двое мужчин ворвались в квартиру к ребенку в кузбасском городе
Банк УРАЛСИБ запускает акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ»
Кузбассовцы все чаще становятся жертвами телефонных мошенников
Кемеровчане просят покрасить панельные дома в жилых районах
Председатель Правления РСХБ Борис Листов лично контролирует помощь пострадавшим от наводнения
В Кузбасс идут свиной и гонконгский грипп
Ушел в лес и не вернулся: в Кузбассе разыскивают 85-летнего грибника