В Ленинске-Кузнецком в частном доме взорвался газ
Очевидцы сообщают о пострадавших
В Ленинске-Кузнецком в частном доме взорвался газ.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Вечером 5 сентября в городе Ленинске-Кузнецком произошло ЧП. Здесь, по информации очевидцев, в одном из частных домов прогремел взрыв. По предварительным данным, здесь взорвался газ.
Взрыв прогремел в частном доме на улице Воронежской. Очевидцы сообщают о том, что пострадала женщина: ее с ожогами доставили в больницу. Сейчас врачи оказывают ей необходимую помощь.
- В доме все окна вышибло, пол и стену задело, - отмечают очевидцы. Также местные жители уверенно заявляют о том, что дом был негазифицированным, газовых баллонов в нем не было, а взрыв произошел из-за повышенной концентрации метана в доме.
ИСТОЧНИК KP.RU