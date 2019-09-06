СЕГОДНЯ 05:50 2019-09-06T07:16:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Белове выбрали мэра города. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Нового градоначальника выбрали депутаты Совета народных депутатов Беловского городского округа на первой после летних каникул сессии. На должность главы города претендовало два кандидата - действующий мэр Алексей Курносов и заместитель начальника управления образования Александр Клочков. Они были выбраны в результате конкурсного голосования еще в июле.

На сессии каждый из претендентов представил депутатам свою программу и ответил на встречные вопросы. Из 28 парламентариев на заседании присутствовали 24. Из них 23 депутата отдали свои голоса Алексею Курносову. Он поблагодарил присутствующих за доверие.

- Впереди у нас много работы: областной праздник День шахтера-2020, 300-летие промышленного освоения Кузбасса, - сказал Алексей Курносов. - Город чувствует поддержку нашего губернатора Сергея Евгеньевича Цивилева. Руководитель региона задал хороший темп развитию всех территорий. Чтобы все успеть, надо быть не на шаг, а на десять шагов впереди. Уверен, что вместе с беловчанами мы справимся с любыми задачами!

ИСТОЧНИК KP.RU