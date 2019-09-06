СЕГОДНЯ 08:41 2019-09-06T08:41:49+03:00

Преподаватель кузбасского вуза украла у коллег более 3 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

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Бывший преподаватель одного из кузбасских вузов украла у коллег более 3 миллионов рублей. Женщине вынесен приговор.

Ленинский районный суд города Кемерово вынес приговор 46-летней местной жительнице. Как выяснилось, в течение полутора лет обманом выманивала у своих коллег крупные суммы денег.

Как рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области, женщина рассказывала сотрудникам своего вуза, что помимо преподавания занимается бизнесом и предлагала в этом поучаствовать.

-Она просила коллег одолжить ей деньги, за использование которых обещала ежемесячно выплачивать проценты. Получив наличные, она писала расписки, обещая в срок вернуть займы, - сообщили подробности в ведомстве. - Однако сделать этого не имела возможности в связи с большим количеством кредитных обязательств.

В итоге от действий мошенницы пострадали восемь человек, у них похищено в общей сложности более трех миллионов рублей.

Суд приговорил женщину к полутора годам колонии-поселения, однако решение было обжаловано гособвинителей. В результате срок увеличили до двух с половиной лет с отбыванием в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU