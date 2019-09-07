2019-09-07T04:18:47+03:00
Общество

В Кузбассе станет больше школьных автобусов и автомобилей скорой помощи

Распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе станет больше школьных автобусов и автомобилей скорой помощи.Фото: Пресс-служба АКОВ Кузбассе станет больше школьных автобусов и автомобилей скорой помощи.Фото: Пресс-служба АКО
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В Кузбассе станет больше школьных автобусов и автомобилей скорой помощи. Соответствующее распоряжение опубликовано 3 сентября на сайте Правительства России.

Как сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области, в регион должно поступить 33 школьных автобуса. Всего же за последний год обласной парк пополнили 172 единицы нового школьного транспорта.

Что касается машин скорой помощи, то до конца 2019 года в область поступит 16 автомобилей, в том числе 14 машин класса B, оснащенных полным комплектом необходимого медицинского оборудования, и два автомобиля класса C – это реанимобили. Кстати, в прошлом году регион получил по распоряжению Правительства РФ 34 новых автомобиля скорой помощи с повышенной проходимостью, приспособленных для работы в зимних условиях.

В общей сложности в этом году для всех российских регионов дополнительно выделено 1,55 тысяч автомобилей скорой медицинской помощи и более 2,45 тысяч школьных автобусов. На эти цели направлено 10 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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