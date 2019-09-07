По стопам Анны Карениной: В Новокузнецке девушки устроили фотосессию на железной дороге
В Новокузнецке девушки устроили фотосессию на прямо железнодорожных путях. Им повезло, что в тот момент не было поезда.
В одном из городских групп Новокузнецка в соцсетях появилось фото горожанок, которые решили устроить фотосессию там, где это запрещено.
-Три девушки расположились на железнодорожных путях вокзала, где не разрешается даже просто проходить при выходе из поездов, - говорится в сообщении. - К тому же вдоль рельсов установлены предупреждающие знаки.
Пользователи соцсетей подобную тягу запечатлеть себя для истории назвали не иначе как «Анна Каренина. Часть 2». Впрочем, у комментаторов были попытки и оправдать экстремалок. Их действия они объяснили молодым и пытливым организмом, который не удержать от «подвигов».
На днях меньше повезло жительнице поселка Яшкино. Женщина пересекала пути и попала под поезд.
ИСТОЧНИК KP.RU