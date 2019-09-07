2019-09-07T10:25:34+03:00
Общество

По стопам Анны Карениной: В Новокузнецке девушки устроили фотосессию на железной дороге

Повезло, что в тот момент не было поезда
Ирина АВТУШКО
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В Новокузнецке девушки устроили фотосессию на железной дороге.Фото: "Инцидент Новокузнецк"/vk.comВ Новокузнецке девушки устроили фотосессию на железной дороге.Фото: "Инцидент Новокузнецк"/vk.com
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В Новокузнецке девушки устроили фотосессию на прямо железнодорожных путях. Им повезло, что в тот момент не было поезда.

В одном из городских групп Новокузнецка в соцсетях появилось фото горожанок, которые решили устроить фотосессию там, где это запрещено.

-Три девушки расположились на железнодорожных путях вокзала, где не разрешается даже просто проходить при выходе из поездов, - говорится в сообщении. - К тому же вдоль рельсов установлены предупреждающие знаки.

Пользователи соцсетей подобную тягу запечатлеть себя для истории назвали не иначе как «Анна Каренина. Часть 2». Впрочем, у комментаторов были попытки и оправдать экстремалок. Их действия они объяснили молодым и пытливым организмом, который не удержать от «подвигов».

На днях меньше повезло жительнице поселка Яшкино. Женщина пересекала пути и попала под поезд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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