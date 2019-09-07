Новые внутренние авиарейсы появятся в Кузбассе

СЕГОДНЯ 11:21 2019-09-07T11:21:14+03:00

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В Кузбассе перед стартом горнолыжного сезона появятся новые авиамаршруты. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил губернатор Сергей Цивилев.

В текущем году власти Кузбасса выделят из областного бюджета средства на создание межрегиональных авиаперевозок в размере 160 миллионов рублей. Таким образом планируется увеличить пассажирский поток.

– Предварительно был проведен мониторинг туристических потоков, в ходе которого было установлено, жители каких регионов чаще всего приезжают на отдых в Кузбасс. Эти территории и были выбраны в качестве отправных точек новых межрегиональных авиамаршрутов, – рассказывает губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Туристический центр региона находится в южной части. Там же расположен и один из самых популярных горнолыжных курортов России – Шерегеш. На данный момент зимой его посещают около одного миллиона человек. К 2025 году планируется увеличить показатель более чем в два раза. В том числе и за счет создания новых, удобных авиамаршрутов.

Так к горнолыжному сезону можно будет приобрести билеты на авиарейсы Новокузнецк - Красноярск, Новокузнецк – Иркутск, Кемерово – Иркутск, Кемерово – Казань. Первый рейс Новокузнецк – Новосибирск уже запущен.

Отметим, ранее туристам приходилось добираться до региона на машине или искать маршруты с пересадкой в Москве. Теперь новые авиалинии сделают путь до горнолыжного курорта более комфортным.

ИСТОЧНИК KP.RU