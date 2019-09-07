СЕГОДНЯ 17:53 2019-09-07T17:53:27+03:00

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В Кузбассе мошенница оформляла кредиты на незнакомых людей. При этом потерпевшие долго не знали о висевшем на них долге. Деньги злоумышленница забирала себе.

К сотрудникам правоохранительных органов обратились жители города Березовского. Им стали поступать звонки от представителей банков с требованием погасить задолженность в размере 30 тысяч рублей. Однако все потерпевшие утверждали, что кредиты не брали.

Полицейские выяснили, что мошенница является сотрудницей организации, где клиенты предоставляют копии паспорта. Она заполняла онлайн-заявки на кредиты, куда вносила данные из чужих документов. После предоставления займа березовчанка обналичивала и тратила деньги на личные нужды.

По данным ГУ МВД по Кемеровской области, отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ей грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU