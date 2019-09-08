2019-09-08T07:00:54+03:00
Происшествия

Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом в Кузбассе

ДТП произошло на перегоне Кондома - Шерегеш
Екатерина РОМАНОВА
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Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом в КузбассеЛегковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом в КузбассеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Игнорирование сигналов светофора привело к аварии на перегоне Кондома – Шерегеш. Здесь, в поселке Шалым на улице Фурманова, на переезде столкнулись легковой автомобиль и грузовой поезд.

Как сообщает пресс-служба РЖД, ДТП произошло 7 сентября в 21:40 на регулируемом переезде без дежурного работника. Водитель легкового автомобиля проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на железнодорожные пути непосредственно перед движущимся поездом. В результате поезд и автомобиль столкнулись.

- В результате инцидента никто не пострадал, железнодорожная инфраструктура не повреждена. На движение пассажирских поездов ДТП не повлияло, - отметили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

В свою очередь, в пресс-службе администрации Таштагольского района отметили, что за рулем автомобиля находился житель поселка Шерегеш 1977 года рождения. Пассажиров в автомобиле не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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