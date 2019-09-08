На кузбасской трассе загорелся автобус с пассажирами
Автобус с пассажирами загорелся на кузбасской трассе. Очевидцы сняли на видео, как пожарные тушили огонь.
На кузбасской трассе загорелся автобус с пассажирами.Видео: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий"
Страшные кадры с горящим прямо посреди трассы автобусом выложили в социальные сети очевидцы ЧП. Автор видео утверждает, что ЧП произошло в автобусе, на котором он ехал из Ленинска-Кузнецкого
«Ехал я, значит, на автобусе с Ленинска-Кузнецкого, и тут – бац! Загорелись! – пишет автор видео. – Семь огнетушителей потратили, а он все равно горит».
И действительно, на кадрах видео запечатлены баллоны огнетушителей, которые лежат на земле, а также пожарные, которые тушат огонь. Автор видео отметил также, что в автобусе находились люди, однако никто при ЧП не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU