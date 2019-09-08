2019-09-08T10:09:57+03:00
Общество

Глава Кемерова рассказал, когда дадут отопление

Об этом чиновник сообщил в социальной сети
ЯНА ПОПОВА
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Глава Кемерова рассказал, когда дадут отоплениеГлава Кемерова рассказал, когда дадут отоплениеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Глава Кемерова, Илья Середюк, рассказал, когда начнется отопительный сезон. Об этом он сообщил в социальной сети.

Отопление дадут ориентировочно 15 сентября. По словам мэра, все лето в областной столице проводилась кампания по восстановлению сломанных участков тепловых сетей. Сейчас подводятся итоги проделанных работ.

– Все будет зависеть от погоды. По нормативу среднесуточная температура должна быть на уровне +8 градусов. Если температура будет выше, то старт подачи тепла будет перенесен, – прокомментировал Илья Середюк.

Напомним, запуск тепла разбит на три этапа: в первую очередь отопление подается в объекты здравоохранения, затем в школы и детские сады и после в многоквартирные жилые дома. Такая схема дает возможность сделать мягче нагрузку на трубопроводы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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