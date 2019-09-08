2019-09-08T12:39:00+03:00
Происшествия

Повезло: кузбассовец остался жив после падения с третьего этажа

ЧП произошло в Заводском районе Новокузнецка
Екатерина РОМАНОВА
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Повезло: кузбассовец остался жив после падения с третьего этажаПовезло: кузбассовец остался жив после падения с третьего этажаФото: Екатерина РОМАНОВА
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Во втором часу минувшей ночи жители Заводского района Новокузнецка стали свидетелями трагедии. Здесь из окна многоэтажного дома с высоты третьего этажа выпал мужчина.

Чрезвычайное происшествие случилось в доме №18 по улице Тореза. Было около половины второго ночи, когда из окна квартиры на третьем этаже выпал мужчина. Очевидцы тут же вызвали скорую помощь. Прибывшие врачи доставили пострадавшего в больницу. Здесь ему диагностировали многочисленные травмы. Среди них - открытые переломы левого бедра, левой голени, левого предплечья, а также многочисленные закрытые переломы ребер и другие телесные повреждения.

«Известно, что на момент случившегося новокузнечанин находился в состоянии опьянения», - сообщает Правоохранительный портал Кузбасса со ссылкой на источник в медицинских кругах. Сейчас все обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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