Сергей Цивилев побывал на строительстве здания кассационного суда
Губернатор Кузбасса побывал на строительной площадке здания кассационного суда. Сергей Цивилев отметил, что работы идут с опережением графика.
Глава региона, побывав на строительной площадке, отметил, что контроль за работами на всех этапах позволяет избежать сюрпризов, когда подходит срок сдачи в эксплуатацию. Именно поэтому он так тщательно следит за тем, как идет строительство.
Сергей Цивилев побывал на строительстве здания кассационного суда.Видео: vk.com, Сергей Цивилев
- Наши стройки контролирую лично и регулярно заезжаю на площадки. Сегодня посмотрел, как идет возведение кассационного суда. Работы идут с опережением графика, но некоторые организационные моменты пришлось решать на месте, - отметил Сергей Цивилев в своем аккаунте во «ВКонтакте».
К слову, к концу сентября каркас здания суда уже должен быть готов. За самим же зданием уже ведутся подготовительные работы для того, чтобы построить пешеходный мост через Искитимку.
- Кузбасс становится правовым центром Сибири, на наш суд замкнут 12 регионов. Это большая ответственность. Я благодарен нашему Президенту за оказанное доверие и решение создать восьмой кассационный суд в Кузбассе! – отметил Сергей Цивилев.
ИСТОЧНИК KP.RU