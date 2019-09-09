СЕГОДНЯ 05:38 2019-09-09T05:38:38+03:00

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Губернатор Кузбасса побывал на строительной площадке здания кассационного суда. Сергей Цивилев отметил, что работы идут с опережением графика.

Глава региона, побывав на строительной площадке, отметил, что контроль за работами на всех этапах позволяет избежать сюрпризов, когда подходит срок сдачи в эксплуатацию. Именно поэтому он так тщательно следит за тем, как идет строительство.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/730913" frameborder="0"></iframe> Сергей Цивилев побывал на строительстве здания кассационного суда.Видео: vk.com, Сергей Цивилев

- Наши стройки контролирую лично и регулярно заезжаю на площадки. Сегодня посмотрел, как идет возведение кассационного суда. Работы идут с опережением графика, но некоторые организационные моменты пришлось решать на месте, - отметил Сергей Цивилев в своем аккаунте во «ВКонтакте».

К слову, к концу сентября каркас здания суда уже должен быть готов. За самим же зданием уже ведутся подготовительные работы для того, чтобы построить пешеходный мост через Искитимку.

- Кузбасс становится правовым центром Сибири, на наш суд замкнут 12 регионов. Это большая ответственность. Я благодарен нашему Президенту за оказанное доверие и решение создать восьмой кассационный суд в Кузбассе! – отметил Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU