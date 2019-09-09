2019-09-09T09:08:22+03:00
Общество

Кузбасский разрез оштрафовали на 100 тысяч рублей

Предприятие незаконно использовало чужую территорию
Яна ПОПОВА
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Кузбасский разрез оштрафовали на 100 тысяч рублейКузбасский разрез оштрафовали на 100 тысяч рублейФото: Константин НАГОВИЦЫН
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Один из кузбасских разрезов получил штраф за порчу сельскохозяйственных земель: территорию использовали для размещения отстойников и парковок.

Весной этого года Россельхознадзор посетил одно из угольных предприятий региона. Эксперты выяснили, что владельцы не выполнили ранее полученные предписания: они не восстановили плодородный слой почвы для целевого использования в Новобачатском сельском поселении.

По данным ведомства, на территории незаконно были размещены отвалы горных пород, парковки для автомобилей и отстойники очистных сооружений. Теперь эксперты принудят собственников провести рекультивацию, чтобы почву можно было использовать для выращивания культур.

Дело было передано в суд. Он привлек владельцев к ответственности и выписал штраф в 100 тысяч рублей. Решение уже вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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